中和分局偵查隊副隊長張銘哲獲頒「當年度推展犯罪被害人保護」有功績優人員。（中和分局提供）

法務部與財團法人犯罪被害人保護協會昨（28日）在屏東大學舉辦「109年表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體大會」，新北市警局中和分局偵查隊副隊長張銘哲經警政署推薦，獲頒「當年度推展犯罪被害人保護」有功績優人員。

張銘哲自2015年起擔任犯罪被害人保護官迄今，分別在三峽區、永和區、中和區執行相關案件任務，去年執行犯罪被害保護3件，為新北市各分局中最佳，而今年已執行犯罪被害保護3件，亦為新北市各分局中最佳。

張銘哲係警察學校警員班114期畢業，從基層警員做起，後從事刑事工作、小隊長期間再前往中央警察大學警佐班29期進修，陸續擔任偵查員、刑事分隊長、交通分隊長、派出所所長、偵查隊副隊長等。

今年2月23日凌晨，中和區連城路發生縱火案，徐姓犯嫌因債務問題與妻子發生口角，犯嫌心生不滿以打火機點塑膠回收袋引燃火勢，造成兒子因吸入性燒傷及缺氧送醫後死亡。張銘哲除依規定填妥案件報告通報新北市犯罪保護協會分會及新北市政府社會局予以處理，親自前往雙和醫院探視傷患，並提供「犯罪被害關協助資訊卡片」、訪談填寫「犯罪被害人需求調查表」實施關懷協助工作，後續轉介犯罪被害保護協會提供後續的法律及經濟協助。

張銘哲說，面對被害人家屬的心情，就是要以執法者的身分，去關懷被害人家屬的心情轉換，站在被害者家屬的立場，以同理心了解被害人需求，確實讓被害者家屬獲得協助，並能夠減輕被害痛苦。

(中時 )