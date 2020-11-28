台北市議會審議環保局明年病媒環境用藥預算，議員王世堅分享中山市場爆發鼠患，最後養3隻貓，以最自然、環保方式解決，議員張茂楠則建議市府考慮和動保處合作，在每個傳統市場養10隻貓防老鼠。環保局對此回應，主要是不要有食物，否則再多貓還是一樣；有市場自治會認為，貓會偷吃市場食物，甚至和老鼠玩在一起。

議會警政衛生委員會審議明年病媒環藥及毒化物管制計畫預算，王世堅指出，不是大量使用老鼠藥就有效，他分享中山市場5年前發生鼠患，後來養了3隻貓，用最自然、環保的生物防治方式解決。

張茂楠進一步表示，貓認家、狗認人，貓養在市場裡那裡就是貓的家，他建議市府是否能考慮在每個傳統市場養10隻貓，杜絕鼠患，議員林世宗附和說，可以找動保處認養。

對此，環保局副局長盧世昌回應，是否養貓須由市場自治會討論、決定，防鼠患主要還是不要有食物遺留，吸引老鼠到市場裡覓食，這樣比較有效，就像是登革熱一樣把孳生源處理掉，否則養再多貓還是一樣。

盧世昌強調，市場養貓的建議會再和市場處、動保處討論，如果有鼠患比較嚴重的市場，看市場自治會有沒有興趣嘗試，因為貓還是要有人養，不是把貓丟在那裏就好。

南門市場自治會長王銓國打趣說，傻瓜才在市場養貓，貓會偷吃市場食物就不會抓老鼠，甚至還和老鼠玩在一起，貓也可能破壞市場冷氣管或在天花板大小便，恐造成市場環境問題，雖然會抓老鼠，但要看環境、地點；環南市場也擔心養貓恐怕會衍生其他問題。

(中時 )