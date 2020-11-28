高雄一名男子今年1月在路上「單手騎車」遭民眾檢舉，警方事後看檢舉影片，發現他單手騎車時間長達23秒，依「危險方式在道路上駕駛機車」開罰1萬2000元，他則認為時速未超過60，也未拆除消音管、蛇行等，不構成危險駕駛條件，法院認為他行駛過程平穩，且有注意車況，判決撤銷罰單。

判決書指出，該男子今年1月在高雄林園騎車時，被民眾目睹「單手騎車」，經檢舉後被開罰1萬2000元罰鍰，記違規點數3 點，並應參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照3個月，他不服提出行政訴訟，他說左手因為曾脫臼、有舊傷，在騎車過程中不太舒服才暫時沒有握在手把上。

該男認為，危險駕駛應該是指時速超過60以上，或是拆除消音管，聚眾飆車蛇行等行為，強調自己單手駕駛並不構成危險駕駛。而開單的員警則說，依檢舉的影片，該男單手騎車長達23秒，違規行為事實明確，並無不妥。

法院判決指出，該男單手騎車行駛過程保持平穩，他也有注意車前狀況，並穩妥掌控行車方向，於接近車多路段即將左手放回機車把手上，就此認定他沒有危害他人之虞，行為應不構成處罰條例中危險駕駛的客觀要件，罰單應予以撤銷。可上訴。

(中時新聞網)