愛心義賣跳蚤市場從1個人到1群人 ，17年不間斷今年募得30多萬元。（吳敏菁攝）

愛心義賣跳蚤市場從1個人到1群人 ，17年不間斷今年募得30多萬元。（吳敏菁攝）

愛心義賣跳蚤市場從1個人到1群人 ，17年不間斷今年募得30多萬元。（吳敏菁攝）

「從一個人到一群人」，愛心義賣跳蚤市場17年不間斷，二手市集暨藝術傳愛活動，28日在彰化藝術館前熱鬧展開，從17年前獨自一人舉行愛心跳蚤市場義賣，每年都有新的愛心團體加入行列，義賣規模越來越大，有願就有力，愛心力量無限大，今天的共募集了30多萬。

「來哦！通通只要100元喔!」蘭馨交流協會長章麗美熱心地在攤位前招呼民眾，她說二手物資都是善心民眾捐出來義賣，雖然花了不少時間整理，但能義賣幫助更多人，無私付出做善事最開心。

救國團彰化市團委會會長温芝樺議員表示，今年不同以往的二手市集，募集的很多善心企業的全新優質商品用低於市價5折以上與民眾們共植福田，一早花壇鄉民代表翁啟祐就前來搶購大毛毯，要將購買的毛毯再捐贈給弱勢家庭，讓愛心層層加疊。

今年更加入藝術傳愛的主題，温芝樺說，與多位藝術家合作製作了許多蝶谷巴特作品，還沒開賣就被預約一掃而空，感受到大家滿滿的熱情，連續好幾天熬夜趕工作品的勞累都一掃而空，救國團的愛心企業藝術攤位總共募集了約7萬元，全數當將捐出做為寒士圍爐及彰化縣政府社會處急難救助金，感謝大家以行動力挺。

從17年前發起愛心義賣的翁敏禎說，今年在大家努力下總共有17個攤位，超過預期目標，雖然許多團體都不再收二手物資、二手衣來義賣，但翁敏禎認為，但她一本「初心」，今天的愛心鑼約募集了20多萬，這些善款將作為門諾基金會投入長者與身障者的照顧工作。

門諾基金會執行長邱燕銀感謝彰化鄉親每年支持義賣活動，讓門諾有資源持續在後山為長者與身障者做照顧工作，將愛與關懷送到最需要的角落。

(中時 )