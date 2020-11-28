中央流行疫情指揮中心昨公布14名境外移入確診案例，其中13人印尼移工皆持陰性證明入境，但13人入境皆在檢疫後採檢呈陽性，衛福部長陳時今被問到，陰性證明是否可能造假時表示，陰性報告很難辨別；「當然不能排除很多可能性」，例如搭機時到集中檢疫所內，都要探討才能找到問題。

此外，我國新增9例境外移入，8人為印尼移工，其中1名移工為指揮中心針對10月已入境、但近日被暫緩來台的4家印尼仲介，回溯採檢時被發現的確診者；陳時中今被問到印尼移工入境問題時表示，要請示跟勞動部討論人力的需要跟急迫性，才會做出下一波決定。

此外，對於檢測報告真偽如何辨別？陳時中表示，「很難，事實上很難」，所以鼓吹一些國際相關通用的認證方式，各國檢驗劑，不論是試劑等，都有一些歧異，不能單靠這樣一個證明就來判定它到底有沒有感染，之所以一直無法靠病毒核酸檢測PCR來證明縮短檢疫時間就是這個道理。

他說，當然每樣東西都有判定單位，當然最後判定單位是法院，憲法問題最後是大法官會議才能做出違憲相關宣告，當然行政單位要檢視相關法律及憲法規定，再不踰越的情況下去做相關決定，不宜去知法犯法，很多個案情況要在最小的損害下達到防疫效果，做滾動式檢討。

(中時 )