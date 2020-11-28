包括中國四大行在內的多家大中型商業銀行日前陸續發布公告稱，暫停個人黃金、白銀等貴金屬交易業務新客戶開立交易帳戶。分析指出，因近期受國際政治經濟形勢及新冠肺炎疫情等影響，貴金屬市場價格波動劇烈，投資交易風險加大。

路透28日報導，中國四大銀行：中國銀行、中國工商銀行、建設銀行、中國農業銀行均已發布公告，稱將暫停各管道的個人帳戶黃金、帳戶白銀業務新客戶開立交易帳戶，已開戶客戶的正常交易不受影響。此外，交通銀行、招商銀行、興業銀行也已發出類似公告。

譬如，中國工商銀行公告稱，將自北京時間11月28日24：00起，暫停各管道（包括櫃檯、手機銀行、網路銀行、工銀e投資）個人帳戶黃金、帳戶白銀業務新客戶開立交易帳戶。自11月28日9：00起，暫停新開代理個人客戶貴金屬競價交易業務申請，已開戶客戶的正常交易不受影響。所有已開戶客戶的正常交易則不受影響。

報導指出，2020年5月份，中國銀行掛鉤WTI原油期貨的「原油寶」理財產品，因油價首次出現負值而巨虧，此事當時驚動中國政府高層。中國國務院金融穩定發展委員會其後以「把握適度性，提高專業性，尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益」的表述定調事件後，由中行啟動賠付工作，並因此產生人民幣數十億元的損失。

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(中時新聞網)