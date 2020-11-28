新冠肺炎疫情肆虐，台灣防疫成果全球有目共睹，台中榮總臉書經營團隊蒐集全國19家醫學中心臉書粉絲專頁貼文並深入分析著作成論文，於今年11月獲刊登在醫學資訊頂尖期刊「醫學網路研究期刊」(Journal of Medical Internet Research, JMIR)1。透過文章刊登在JMIR國際期刊，將台灣醫學中心在疫情期間，運用社群媒體傳播即時疫情訊息之成功經驗，分享國際。

該篇文章，由許惠恒與健康管理中心主任朱為民及中榮院部秘書組成的中榮臉書經營團隊共同完成，主要內容是分析全國醫學中心，自去年12月至今年4月張貼COVID-19相關貼文情形。分析結果發現COVID-19相關貼文比例隨著確診病例增加而增多，由今年1月的21.0％增加至4月56.3％，由此可見在疫情期間，運用社群媒體傳播疫情及衛教訊息，在台灣的防疫措施中扮演極重要角色。

尤其在今年1月台灣爆發首例COVID-19確診病例後，全國醫學中心有40.0％貼文以轉發中央流行疫情指揮中心政策為主，2月到3月貼文則以醫院防疫措施規定及醫護團隊現身說法為主(2月52.0％；3月36.9％)，4月則超過四成(42.1％)的COVID-19貼文與民眾感謝有關，例如國小學生以卡片表達對中榮醫護人員防疫的辛勞、及社會大眾熱心提供防疫資源等訊息有關。

經比較所有醫學中心中貼文，發現台中榮總COVID-19相關貼文獲得民眾按讚數、分享及留言等民眾互動等相關訊息拔得頭籌，資料最多，其中一篇貼文主題為直擊防疫第一線默默工作的中榮同仁，內容為許惠恒於晚間探視急診發燒篩檢站及病房，感謝同仁認真專業的付出，更提醒同仁，工作忙碌也要照顧身體，按讚數為19281，留言數為494，獲得民眾高度回響。

(中時 )