雖然美國總統川普26日稱下個月14日的選舉人投票仍輸拜登就會離開白宮，不過隔日又在推特上改口，稱拜登必須證明「那荒謬的8千萬張投給他的票並非作弊而來的」，他才可以進白宮。不過，外媒視川普最新的表態，根本是將先前願意離開白宮的說法倒退一大步。

據《每日郵報》報導，川普27日在推特上表示，「只有證明拜登那荒謬的8千萬選票並非靠作票或者非法取得，他才能以總統身份入主白宮。當你看看在底特律、亞特蘭大、賓州以及米爾瓦基，一堆投票舞弊事跡，他有一個解決不了的大問題！」。

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

在表態「選舉人投票若輸就離開白宮」後，川普又改口稱要拜登證明投給他的8千萬選票並非靠作票而來，他才能以總統身分進入白宮。

在打完一輪白球後，川普又開始發推文抱怨選舉，幾乎整個感恩節內的推文都和選舉相關。這次川普表示，「根據政治新聞網站《Politico》，拜登在大城市的投票結果很差，但除了在底特律（投票數竟然比註冊選民還多）、賓州、亞特蘭大以及米爾瓦基等他勝出的地方例外，；毫無意外，這是他們早已鎖定好在最重要的搖擺州下手，這些地方早已政治腐敗而聞名！」不過，報導也強調，不知道楚川普是引用了《Politico》網站哪一篇文章。

Biden did poorly in big cities (Politico), except those of Detroit (more votes than people!), Philadelphia, Atlanta and Milwaukee, which he had to win. Not surprisingly, they are all located in the most important swing states, and are long known for being politically corrupt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

雖然自大選之夜後3天，主流媒體與選調機構普遍預測拜登勝出，而全美多州政府公布的選舉結果也如媒體預測一致；即使川普至此一再聲稱選舉不公，指控全國出現廣泛舞弊、詐欺、假簽名、死人投票等說法，企圖在主要戰場州推翻不利的選舉結果，但從賓州、密西根州到內達華州，訴訟接連失利；而一度差距過近，以人工重新計票的喬治亞州仍由拜登勝出，當前川普的法律戰訴訟沒有一項能推翻當前結果，若非法院拒絕受理，則是以證據不足駁回。

川普在感恩節前夕時，被媒體問到選舉人團仍由拜登勝出後是否會離開白宮，川普表示「肯定會，且你也知道」，雖然承認敗選對他非常困難，這也是川普首次親自表示，法定決定總統人選的選舉人票若仍失利，他最終會離開白宮。

(中時新聞網)