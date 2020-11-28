台中市一所市立國中屢傳負面消息，先是人事主任9月初遭男師掌摑，雙方鬧上警局，接著發生學生在課堂誤噴狼噴霧器，造成7人送醫，日前人事主任又遭女師聯手同校任教丈夫咆哮，驚動全校師生。家長無意間看到學生錄下的火爆影片，赫見校長無力制止，痛批師長「最壞身教！」

該校輔導主任指出，黃姓女教師與人事主任的爭議，經瞭解黃師認為自我權益受損，並與人事主任在溝通上有所疑義，校方當天就了解關心，並請雙方溝通協調。

台中市政府教育局表示，校內意見分歧應循體制內管道理性溝通，任何意見表達都不該在學生受教場域以情緒化方式發洩，明顯為不良示範；強該校校務經營最近一直發生狀況，教育局會立即組成外部調查小組，到校從校務經營、制度建立及行政管理徹底瞭解，並做出處理，以維護學生受教權，還給校園安寧。

該名火爆女教師任教體育，還傳出請假卻找無體育專長的理化老師代課，影響學生授課權益。教育局說明，該師雖事前有徵詢其他教師調課，但由非體育專長教師代上體育課，確實有忽視學生受教權益之虞，也難讓家長接受。

(中時 )