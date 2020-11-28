傳統習俗多到數不清，有些超驚人。一名網友分享，參加親戚婚禮時，看到長輩衝入新房，要新娘用嘴含住湯圓再吐回碗內，最後再倒回去大鍋湯圓裡面，裝給新郎吃，如此一來，男方就會乖乖聽話。超噁心的行為引發網友討論，無法接受！

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享，每次婚喪喜慶就會跳出一大堆的「民俗達人」，不停地指導你要做什麼，或是打著「長輩比較懂的，晚輩都不懂」的說法，指使別人，而且說話特別大聲，還不容許拒絕，若不聽就會過得不幸福。

該網友無奈大嘆「都不知道原來自己周遭，有這麼多民俗專家呢！」並分享自己最印象深刻的經驗，當初某個親戚結婚，竟然有長被衝到新房中，要新娘把甜湯圓含進嘴巴再吐回碗裡，然後那碗湯圓最後要倒回大鍋湯圓中，端給男方吃。據說這樣能讓男方聽女生的話，而這個噁心的行為，也讓原PO不敢吃那鍋湯圓。

貼文引發網友討論，「合理的聽就好，其他都是『人』亂唬爛出來的！吐出來的東西吃進去就會聽話？吃Ｘ就可以養顏美容了」、「吐湯圓好噁」、「嘴巴說好頭照點，然後照樣做自己就好了」、「吐湯圓那個也太不衛生了，無法接受+1」、「湯圓這個我聽過欸」。

也有人挖苦說，所以在葬禮準備入棺時，也會有所謂的民俗達人衝出說「棺材不是這麼躺」，並示範他以前是如何躺棺材的，另有網友表示，有些習俗真的聽聽就好，若要比照辦理，真的做不完，且有些習俗真的很蠢，難道都要聽信辦理？畢竟生活是自己的，不必為他人而活，因此不用理會。

(中時新聞網)