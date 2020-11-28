蔡英文總統今出席「第24屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」，總統致詞表示，除了逐年增加預算提升身心障礙者的權益，在法制面也積極修正歧視性的規定或用詞，努力打造平等不歧視的社會環境。政府照顧身心障礙朋友的工作，衛福部很努力在做，別的部會也會從旁協助，這是整個政府的任務。

總統致詞時表示，12月3號就是「國際身心障礙者日」。今天很高興來參與各位得獎人的榮耀時刻，能夠當面恭喜大家。

她說，像陳怡君女士，除了積極投入智能障礙青年自我倡導會議，也到國外分享自身經驗，傳遞正面能量。患有思覺失調症的汪晴嵐先生，努力追夢，參加嘉義Q聯盟足夢隊，獲得最佳守門員獎盃；江淑芬女士，積極克服重度聽障，不僅進入國小服務，也擔任花蓮縣聽障協進會的理事，協助其他的聽障朋友。

她接著說，黃玉雪女士則走出車禍造成的創傷，在育成基金會的育成洗車中心，擔任副站長已經有21年，是員工們學習的楷模。而罹患漸凍症的陳俊芝女士，用心投入漸凍人協會的行列，不只參與科技輔具研究，也積極關懷病友、為病友發聲。

總統也談到曾道明先生，努力克服重度視障，擔任台灣數位有聲書推展學會的電腦講師，除了到全國各地授課，也致力推廣無障礙網頁及指導學習資訊輔具。罹患馬凡氏症的張瓊玉女士，是首位在街頭專業藝術演出的罕見疾病朋友，透過歌聲療癒人心之外，更進行巡迴演講超過750場，分享生命故事。

總統表示，從小就是重度視障者的張金順先生，積極參與各項視障輔助軟體的研發計畫，並且協助培訓盲用電腦、手機的種子老師，幫助視障朋友進入職場。呂豐和先生突破重度肢障限制，長期推廣輪椅舞，近10年來更擔任生命教育講師，為許多人帶來人生啟發。

總統也說，罹患小兒麻痺症的李永謨先生，是國內首位樹藝創作大師，透過巧手展現出再生之美。

談及對身心障礙朋友的照顧，總統指出，這幾年來，透過各類獎項的表揚，她在總統府常跟身心障礙朋友見面。政府也持續推動各項政策，來提供身心障礙朋友更好的照顧。像是長照2.0上路之後，把49歲以下的失能身心障礙者，納入服務對象等政策，讓更多人可以受益。

總統也提到，陳俊芝女士參與科技輔具研究，就是參與科技部的「漸凍症病友智慧溝通系統」專案，這是領先世界各國的創新研究；陳俊芝女士曾說，「不被瞭解，是世界上最遙遠的距離」。政府要重視這樣的心聲。

(中時 )