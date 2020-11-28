郭蘅祈（郭子）發起的「第三屆愛之日常音樂節」28日在台北流行音樂中心開唱，不同於前二屆，這次分為白天的「無距場」及晚上的「勇氣場」，由劉若英、蘇慧倫、蔡健雅、光良、萬芳、蕭煌奇、許富凱、戴愛玲、9m88、佛跳牆及桑布伊等人輪番登場，且嘉賓陣容豪華，邀請黃韻玲及即將開唱的陶晶瑩增添亮點。今二場演唱會總成本1100萬，14組藝人全數｢無酬」力挺，票房雖僅小虧，郭子日前仍以2000萬賣掉經營十年的瑜珈室，誓言明年再辦第四屆「愛之日常」。

已連辦三年的愛之日常音樂節，年年場地規模大大提升，從最初的紅樓劇場到華山Legacy，今年第三屆不僅卡司堅強、場地更全面升級，一次躍升至台北流行音樂中心，單場共可提供近5,000人次入場，一下暴增將近5倍的人數，兩場演唱會將近一萬張門票，逼近小巨蛋等級規模，郭蘅祈坦言：｢壓力巨大，感謝歌手無酬力挺及每位工作人員的愛心做義工！」

(中時 )