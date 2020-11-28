台灣人口第三大鎮－彰化和美鎮，近年來成為台中建商插旗的重鎮！繼富宇建設推出「世紀美」新案之後，泉宇建設也搶進和美鎮推出預售新案「泉宇大和」，成為921地震後、和美鎮唯二的兩個大型住宅大樓案！

「泉宇大和」今（28）日正式公開，強調公設比僅23.4%，剛推出即熱銷5成！此外，泉宇建設同時邀請到台灣身心障礙藝術發展協會─光之藝廊畫家黃啟禎，在接待中心現場舉行個展。

光之藝廊藝術總監蘇均衡致詞時表示，光之藝廊成立於2009年，是一個為特殊族群在藝術創作上建造的舞台，讓世人可以透過作品了解到他們傑出的天賦和成果，並以「光的世界裡沒有黑暗」為概念，設立了一個實體展演的空間「光之藝廊」，感謝泉宇建設對於藝術家賦予行動上的支持，讓更多人有機會看到這些美好作品。

此次參與個展的黃啟禎，曾入選文化部藝術銀行，並在各大大小小國際賽事中獲獎，今年更與台北富邦銀行合作，於北富銀東門分行的外牆以馬賽克磁磚，拼貼出啟禎的畫作，精彩的成品引人注目並爭相拍照。

展出期間即日起至明年1月底。為了也能夠讓賞屋的民眾可以一同分享藝術創作的美好，只要至現場賞屋，就有機會獲得此次參展畫家聯名的陶瓷杯墊及筆記本，數量有限，送完為止！

今日公開日，更結合當地在地文化社團的演出，如詔安里鐵娘子太鼓隊、和美不倒翁二胡樂團、以及彰化家扶「舞躍獅王-兒童醒獅團」帶來精彩的演出。

萬達麗事業副總林佳賢表示，和美人務實，因此低總價、低公設比的產品，深獲區域年輕族群喜愛。未來持續四週在接待中心現場，都有精彩活動及胖卡餐車美食免費吃，只要民眾至現場賞屋，在「泉宇大和」粉絲頁打卡按讚，除可看精彩表演外，還可獲得胖卡美食餐券，唯數量有限。

「泉宇大和」位於和美鎮布西路上，基地面積1,016坪，是地上9樓的四棟建築，規劃2房（22.96 坪）、3房（29.49 坪）、2+1 房（26.29 坪），共128戶住家，每坪開價2字頭，總銷逾7億元。

「泉宇大和」周邊生活機能佳，並可迅速連接國道三號、61號快速道路，南來北往十分便捷。 泉宇建設總經理賴俊志表示，從膠卷相機到數位相機，從磚造到H鋼骨，台灣建築技術愈來愈好，唯有昇華建築內涵，注入藝術、人文、美學、科技，從人性出發，才能創造不敗的經典，而泉宇建設也會將心比心，認真完成購屋人的託付！

(工商 )