捷運是許多通勤族的主要交通工具，但若碰上尖峰時刻常是一位難求。日前一位女大生目睹一名爺爺在捷運上看到空位正準備坐下，怎料一旁的阿嬤卻用手上的提袋佔位，並表示該位子有人坐，但到了下車之前都不見阿嬤的「朋友」入坐。此外，更有女網友表示自己也遇過這名阿嬤，「我已經遇到她兩次，都拿袋子佔位，有人要過來坐的時候，就會被她阻止。」

女大生在「Dcard」上發文表示，日前搭捷運時「有一位阿公看到空位，正準備坐下」沒想到一旁的阿嬤以迅雷不及掩耳的速度將手上的提袋放下，接著表示，這位子有人坐。更扯的是一直到阿嬤下車前，都不見有乘客上車坐上那空位，讓原PO忍不住開酸，「阿嬤妳的朋友是誰，是我們看不到的朋友嗎？」

霸道的行為也引起網友熱論，「這個人怎麼這樣，鴨霸」、「我還是會坐下去欸，就跟她說等坐這裡的人回來我就起來。」對此，就有網友表示自己也碰過這名阿嬤，「是不是常常坐往捷運淡水線的阿嬤啊？我已經遇到她兩次，都拿袋子佔位，有人要過來坐的時候就會被她波及到。」

此外，也有網友分享自己的反擊妙招，讓近4千人笑翻，「我常常在公車上遇到這種的(特別是老人愛坐走道，包包放靠窗)但我還是會說，不好意思我想坐裡面喔，如果碰到機車老人說『妳沒看到這裡有東西嗎』我會雙手合十看著那個空座位『阿彌陀佛，一路好走』然後老人就會跟我吵架，我就一臉無辜表示，真的沒發現那邊有人坐。」

(中時新聞網)