現年63歲的港星呂良偉，帥氣樣貌成功詮釋了不少經典角色；《跛豪》和《賭俠2之上海灘賭聖》都是讓人津津樂道的經典作品。私底下，他對於「凍齡」這件事也頗有研究，除了飲食上的控制，熱愛健身的他，也時常在微博上與大家分享他的健身小撇步。

近期推出電影新作《無間行者之生死潛行》，他在劇中飾演一名情報局局長，與同劇演員有精彩對手戲；但看呂良偉保持極好的狀態，歲月實在對他起不了什麼殺傷力。

在新電影作品中，呂良偉飾演的是一名情報局局長 (圖/ 華映娛樂)

呂良偉熱愛健身，在飲食上相當注意，每天堅持跑1萬步，把自己的狀態維持的相當好，以致有一次出國時，意外被海關攔下，認為證件上的照片與實際年齡不符，甚至懷疑呂良偉的護照是不是偷來的；雖然只是一段小插曲，但不得不讓人佩服他的凍齡秘方。

熱愛健身的他，時常在微博上分享他自己的小撇步 (圖/ 呂良偉微博)

現在的他，與妻子楊小娟過得可說相當幸福。靠著精準的投資眼光，讓他的身價已到達10億(約43億新台幣)；能有現在的生活，呂良偉將功勞歸功給賢內助：「我的眼光不及我太太，她投資眼光精準，我自嘆不如。我們家經濟大權由太太掌控，我只是領零用錢當生活費而已。」

呂良偉和太太小娟十分恩愛 (圖/ 呂良偉微博)

(中時新聞網)