教育部「閱讀磐石獎」是國內推動閱讀工作的最高榮譽獎項，苗栗縣在今年本項競賽中排名全國第6名，頭份市蟠桃國小榮獲閱讀磐石獎，校方將獎牌鑲嵌在校門口的「梧桐柱」上，以示傳承紀念，28日上午舉行揭牌儀式，苗栗縣長徐耀昌主持揭牌儀式，期許深耕閱讀種子，讓書香文化伴隨學童成長。

縣長徐耀昌指出，縣府非常重視落實深耕閱讀教育的工作，除了教育部8月初公布的閱讀磐石獎，全國22縣市獲獎數，苗縣排名全國第6名，11月初縣府參與國教署辦理的身教式閱讀─2020明日閱讀活動，苗栗縣榮獲全國第1名，參與率86.1％，進步排名亦為全國第1名。這些都說明縣府推動閱讀已漸在開花結果，逐步向「幸福苗栗、閱讀領航」的目標邁進。

其中，蟠桃國小推動「蟠桃交享閱，悅讀微旅行」方案，設計以孩子學習為中心的TRAVEL閱讀教學策略，同時結合行動載具的資訊素養能力建構，發展各年段閱讀課程計畫，融入國際教育範疇與品德教育課程，點燃孩子的閱讀熱情，以繪製屬於自己的彩色篇章，榮獲閱讀磐石學校獎。

蟠桃國小獲獎後，將閱讀磐石獎牌鑲嵌在校門口的門柱上，並引用諾具爾獎得主屠呦呦的話「豐富自己比取悅他人，更有力量！種下梧桐樹，引得鳳凰來」，取名為「梧桐柱」，希望「揭開梧桐柱，引得鳳凰來」。

28日上午，縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠、多名縣議員、代表、里長及校長徐秀鳳等人共同揭牌，徐耀昌期望「梧桐柱」上的閱讀磐石學校獎牌，持續流傳下去，讓書香充滿校園和社會。

(中時 )