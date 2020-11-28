台中市政府為協助青年一圓創業夢，打造青年創新創業的市集空間，規劃辦理2場「台中青商市集」，28日在第二市場熱鬧登場，還在大學就讀的林怡岑、林子益姐弟帶著金工飾品一起來擺攤，兩人在網路接單近3年，姐姐說參與這樣的活動，讓他們有機會和消費者面對面，也增添未來畢業創業的實戰經驗。

台中市經發局為活絡傳統市場及青年商機，市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施。為讓青商熟悉市場經營型態，特別規劃「台中青商市集」行銷活動，第一場28日在第二市場登場，現場集結手作擴香石、編織小物、手作小盆栽、金工銀飾及布飾品等攤位，風格豐富多元，為傳統市場注入年輕活力。

經發局長張峯源表示，很開心看到許多年輕朋友到第二市場一圓創業夢，市府積極與中央合作，今年投入高達約2億200萬元預算，進行市場建築與設備修繕改造工程，也期盼提供青年空間與資源，藉由青年的創意能量，賦予老市場新生命。第2場青商市集將於12月13日在龍井區龍泉市場登場，期盼青年創意能量與傳統攤商相互支持，為傳統市場帶來嶄新風貌。

(中時 )