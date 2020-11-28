林口長庚醫院28日舉辦首屆「長庚運動醫學成果發表暨學術研討會」。希望從運動醫學、防護、營養、禁藥、心理與研究各方面協助選手。（院方提供／賴佑維桃園傳真）

「長庚運動醫學公益計畫」推動6年，協助2522名選手，共奪下318面金牌，28日舉辦首屆「長庚運動醫學成果發表暨學術研討會」。希望從運動醫學、防護、營養、禁藥、心理與研究各方面協助選手。

研討會由長庚決策委員會主委程文俊主持，長庚醫療體系董事長王瑞慧及長庚公益委員會董事陳昱瑞到場為團隊加油打氣，桃園市長鄭文燦也到場。鄭文燦稱讚，計畫照顧許多優秀運動員，包括網球選手盧彥勳、羽球選手戴資穎、舉重選手許淑淨、體操選手李智凱、體育局長莊佳佳等人皆受惠，感謝長庚透過運動醫療給予選手最大支持。

長庚運動醫學團隊主席、院長楊政達表示，運動醫學計畫從2014年推動，團隊不斷擴大，已經有10個專科、上百位醫師、藥師、營養師、心理師、14位防護員參加，6年來總共照護33所學校、70支隊伍及105位個人選手，總照護人數達2522人，項目達34項，協助贏得金牌有318面、銀牌188、銅牌203。

研討會主題分為「向下扎根運動醫學研究」、「基礎運動醫學研究」和「臨床運動醫學研究」，舉例來說，團隊的「著地動作錯誤評分系統」，利用跳箱及攝影機，選手從上往下跳，了解著地時軀幹、髖、膝關節彎曲的角度變化，從中姿勢預測十字韌帶受傷的可能性，藉此幫助選手矯正。

長庚運動醫學團隊副主席周文毅表示，膝蓋韌帶的健康與運動員職業生涯相關，而十字韌帶最常受傷的原因是著地動作錯誤，最常發生於急停、扭轉或忽然加速及減速，年紀是14至19歲。

(中時 )