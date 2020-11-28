力抗綠委護航行政院長蘇貞昌上台施政報告，藍委昨朝發言台丟擲豬內臟，引發議論，國民黨青年團總團長陳柏翰也質疑，「難道不能節制一點，好好問政嗎」。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新提醒，請以鼓勵代替批評，還意有所指地說，「給新人一點時間和空間，被利用亦非其所願」。

國民黨立委昨在議場內，朝發言台丟擲備好的豬內臟，欲阻止行政院長蘇貞昌上台施政報告，引起綠營抨擊浪費食物、糟蹋豬農心血，而養豬協會也發聲明指，此舉對養豬產業從業人員是最大的侮辱，甚至連國民黨內青年也看不下去。

甫上任的青年團總團長陳柏翰提出質疑，難道不能節制一點，好好問政嗎？他指出，前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，但過了3天就直接自己砸了招牌，他擔憂接下來不知如何挽回所謂不喜表態的理性支持者。

陳柏翰在臉書的貼文，遭網友出征，不少藍營支持者群起抗議，痛斥「藍皮綠骨」、「叛徒已暴露身分了」、「前方戰事吃緊，後方緊吃，身為國民黨員，不要寫一堆風涼話」，但也有網友力挺陳柏翰，感嘆「說真話永遠被批鬥，又是一個可憐的李正皓，只能說加油」。

對於陳柏翰期盼藍委好好問政的看法，國民黨文傳會副主委鄭照新則在臉書發文，以肯定上屆總團長田方倫方式，強調立身能為他人榜樣是從政基本自我要求，呼籲其他的朋友對議事抗爭，請以鼓勵代替批評。

鄭照新意有所指地說，應給新人一點時間和空間，「被利用亦非其所願」，事後的溝通更重要，自己人還是自己人。

(中時 )