因為「軍中樂園」電影爆紅的陽翟大街，目前已是東半島熱門景點。（李金生攝）

縣府觀光處長丁健剛與金沙鎮長吳有家（左）為「陽翟西施」小店站台打氣。（李金生攝）

陽翟大街是金門熱門打卡景點，也是自由行的必遊景點。（李金生攝）

陽翟大街是金門熱門打卡景點，也是自由行的必遊景點。（李金生攝）

國際樂高認證大師黃彥智跨舉辦「風太郎」手作課程，與60組幸運搶到名額的親子團隊，在金東電影院分享樂高積木的樂趣。（李金生攝）

陽翟大街知名度扶搖直上，每天遊客人潮不斷。（李金生攝）

金門「軍中樂園」電影場景陽翟大街愈來愈熱鬧，連月來觀光客穿梭來去，成為離島國旅必遊景點之一。縣府觀光處今天邀請國際認證樂高大師黃彥智跨舉辦「風太郎」手作課程，與60組親子團在金東電影院用繽紛色彩為戰地大街增加精彩。

因為「軍中樂園」電影爆紅的陽翟大街，在這波國旅熱潮中聲勢看漲，每日觀光團和自由行遊客熙熙攘攘，熱鬧景況成為東半島熱門景點，洋溢戰地風情的小店舖吸引遊客慕名打卡，隨著臉書平台的流傳，知名度扶搖直上。

縣府觀光處為活化陽翟商圈，與周遭景點串連成觀光帶，自今年9月起公開徵求企劃，積極輔導業者攜手努力，至今已有「陽翟西施」、「獺桑商行」、「陽宅書屋」與「時光商店」等4間創意小店進駐，後續還有店家陸續加入，一起為大街增添更多精采內涵。

縣府今天也邀請樂高認證大師黃彥智跨舉辦「風太郎」手作課程，與60組幸運搶到名額的親子團隊，在金東電影院分享樂高積木的要領和樂趣，大家帶著自己的作品回家，個個臉上洋溢喜悅。

觀光處長丁健剛說明，縣府主辦的「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動自9月27日在金東電影院推出以來，即受到民眾喜愛，這回2梯次60組親子報名，25日上午9時開放網路報名，不到2分鐘秒殺，讓沒搶到的的民眾大呼可惜，未來將持續舉辦類似文創親子活動，讓金東電影院再熱鬧起來。

這項樂高主題活動已邁入倒數階段，黃彥智大師全新創作的軍管時期販售員與樂高金門花磚人偶共3尊，自11月29日起加入成為活動生力軍。

縣府表示，目前活動合計15尊110公分高以上的大型樂高，歡迎大家把握最後機會，來金沙陽翟逛逛創意小店，看看風獅爺與樂高積木會擦出甚麼樣的火花。

(中時 )