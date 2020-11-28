台中一家公司女經理遭爆料，私購流感疫苗替同仁施打，恐涉密醫行為。（中天新聞提供）

流感疫苗施打以來，從一開始搶打到接種不良通報頻傳，近日還爆出私打疫苗事件。台中一家公司女經理，今年10月向診所購買流感疫苗，以每劑收費900元，擅自幫10餘名員工施打，經人舉報調查，她根本不具施打資格，且其私打行為已持續4、5年，恐已涉及密醫行為。

中天新聞報導，台中一間公司女經理被爆料，她私下向診所取得疫苗後，以每劑收費900元詢問40多位員工，結果有10餘位同仁同意，由她協助施打疫苗。此事曝光後，實際到公司詢問，員工表示一切都是經過診所同意，但經過衛生局調查，女經理不具有醫事人員資格，她已涉及密醫行為。

台中市衛生局醫事管理科長楊惠如表示，衛生局人員到公司現場稽查，並未發現相關疫苗及具醫師資格的人員執行醫療行為，但全案以違反醫師法函送地檢署，如確定違反醫師法屬實，最高可處6個月以上5年以下徒刑，或易科罰金30到150萬元。

(中時新聞網)