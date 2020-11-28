中國信託金控參與為期三天的2020台北金融博覽會，總統蔡英文、金管會主委黃天牧、臺北市市長柯文哲今日分別蒞臨指導、中信金控總經理吳一揆親自接待，體驗全臺第一臺「新一代ATM」的便利服務。

在中國信託同仁引導介紹下，蔡英文總統體驗中國信託首創「新一代ATM」多項亮點服務，她對於品牌優惠券特別感興趣，吳一揆補充，這些優惠券能夠讓小資族的午餐、晚餐，節省30-50元，也能振興經濟，讓蔡英文總統非常肯定，直說太好了。

中國信託「新一代ATM」配備直立式19吋觸碰式螢幕，民眾可如同操作手機般滑動點選，支援指靜脈、無卡提款，透過ATM綁定LINE官方帳號優惠券直接存進LINE、可即時查詢ATM交易後所累積的ATM點數和到期日。

值得一提的是，ATM更有即時阻詐功能，可成功攔截小額詐騙，據統計，目前金融機構成功攔阻的詐騙總金額，中國信託即成功攔阻其中的四分之一，為民眾提供安全又便利的交易服務。

(中時 )