平鎮警方加強取締交通違規，改裝排氣管噪音也要抓。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

為了降低民眾因交通違規造成交通事故傷亡，桃園市平鎮警分局為有效防制交通事故發生，將加強執行取締重大交通違規勤務，除了以闖紅燈、酒駕、超速、併排停車及行人違規為取締重點外，另改裝車輛噪音擾民違規也納入取締重點，警方針對轄內易發生重大車禍的時段及路口(段)，增加取締執法強度，請用路人多加注意。

平鎮警分局交通組組長劉邦誠表示，民眾發生車禍的樣態，無非是其中一方或是雙方有違規行為，才會發生交通事故，為此，平鎮警分局針對各項交通事故肇因研判，大多都為闖紅燈、超速及酒後駕車自撞等違規行為造成，所以取締重大惡性違規、降低交通事故發生刻不容緩。

警方除針對平鎮區各易肇事路段延平路、水廠路、新光路、南東路、南平路、福龍路及中興路平鎮段，加強取締違規超速外，另協同交通局設立多支警52標誌（測速照相警告標誌）警示用路人，經比較，上述路段交通事故發生率已大幅降低，可見車速降低、交通事故也會跟著降低。

另外在闖紅燈違規部分，更是路口交通事故發生的重要主因，目前平鎮警方針對「新光、南平」、「環南、振興」、「環南、復旦」、「金陵、平東」及「龍南、平等」等路口，加強取締汽機車闖紅燈、紅燈右轉及行人闖燈、車不讓人等交通違規，只要用路人都守規各行其道，相信路口交通事故也將降低。

令民眾厭惡的還有汽機車改裝排氣管噪音，平鎮警分局配合環保局光11月份就取締了2千多件汽機車噪音違規案，警方已適當規畫各區域取締路段，尤其深夜加強攔查取締，維護社區安寧。警方再次呼籲各用路人及行人應確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌之指示，共同維護交通安全，降低交通事故發生率。

(中時 )