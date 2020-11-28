「i慢玩埔里溫泉季」28日溫暖展開，吸引遊客來到山城享受SPA泡湯樂趣（黃立杰攝）

南投縣政府舉辦的溫泉系列活動「i慢玩埔里溫泉季」28日溫暖展開，一早於鯉魚潭風景區天泉溫泉會館開幕，現場免費開放戶外SPA池體驗，並有豐富的在地商家擺攤，吸引許多遊客。南投縣長林明溱說，時序進入秋冬是泡湯的好時節，泡溫泉相當養生，歡迎民眾來享受埔里溫泉。

林明溱表示，埔里擁有可產製優質礦泉水的溫泉水源，縣府結合溫泉業者、南投縣烹飪公會、鎮公所，以溫泉特色帶動商機。12月5日還有「玉山戀東埔情—東埔溫泉季」接棒，歡迎全台遊客踴躍參加。

林明溱更在現場與南投縣烹飪公會理事長潘岱儒及名主廚林志紋，製作繁星點點百香溫泉飲，讓民眾品嚐好水製成的飲品。

埔里鎮長廖志城說，感謝縣府積極幫助埔里地區的觀光發展，近期也協助完成鯉魚潭周邊的路燈建制，未來將規劃夜間燈光區，兼具安全和美觀；埔里溫泉資源豐富除天泉會館，福興溫泉區也進入驗收階段，未來將加入號稱天下第一泉的廬山溫泉業者，水溫達攝氏52度的碳酸氫鈉泉水優良，觀光榮景值得期待。

南投縣擁有豐富的溫泉觀光資源，北港溪、東埔、埔里三大溫泉區，性質主要為碳酸氫鈉泉，屬於中性溫泉，有美膚及促進血液循環的作用，每年秋冬季辦理的溫泉季，戮力行銷地方特色，成功吸引人潮。

(中時 )