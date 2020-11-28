台北捷運的乾淨、明亮舉世聞名，加上精準的離到站時間，評價甚至遠勝紐約、倫敦等地鐵系統。主持人吳建恆臉書分享，27日深夜，他目睹一名乘客一出捷運車廂就狂吐，這時站務人員隨即出現，然後是清潔阿姨，很快就將現場清理乾淨，讓吳建恆感動不已。

「看到這一幕，我真的很感動，這樣的感動是北捷在深夜仍有立即處理的能力」，吳建恆離去前忍不住拍下照片，分享至臉書。他描述，當時這名「捉兔子」（閩南語，指嘔吐）的乘客，一踏出車廂就吐了，口罩和嘔吐物吐滿一地，當時已近深夜11點。

一名站務人員隨即出現，怕其他乘客不小心踩到嘔吐物，就站在那裡提醒大家注意。隨後，一名清潔阿姨帶著清潔用具、提著一桶水和拖把，前往月台處理。

吳建恆讚佩，北捷有「在飄著異味的嘔吐物旁小心看守的工作人員」，也有「獲通報後迅速到場處理的清潔阿姨」。他強調，在台灣搭捷運，覺得安全也乾淨，不像某些國際城市的地鐵，有尿騷味、垃圾，偶爾會看到老鼠，還得小心扒手。

「謝謝你，你們真的是這城市裡的英雄，最偉大的螺絲釘。」

(中時新聞網)