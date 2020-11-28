納豆、潘慧如、黃信堯出席活動。（盧禕祺攝）

納豆拿金馬獎後，開心出席電影映後。（盧禕祺攝）

在片中大尺度表現，被誇「麥娜絲」女神潘慧如。（盧禕祺攝）

《同學麥娜絲》上映來到第9天，票房破2000萬，主創人員也不敢鬆懈，勤跑超過50場映後QA與觀眾面對面交流。新科金馬男配角納豆與片中女神潘慧如，以及導演黃信堯28日在西門町真善美戲院與影迷見面，一口答應破4000萬票房要搖泡沫紅茶回饋粉絲，呼應片中劇情。問起納豆有沒有想再投資副業開泡沫紅茶店？他笑說：「現在覺得作本行比較好，現在沒有那麼大顆心臟！」

該片請來以「金手指」為名的日本前AV男優加藤鷹驚喜客串，被問起是否想把他請來台灣謝票？導演黃信堯說：「找來的話得隔離，沒有來也沒關係，因為他已經把功力都教給納豆了」媒體笑說他來可以隔離期間1天教學1招，黃信堯更鬧說：「乾脆請納豆1天教1招，他（加藤鷹）在日本也有開課，台灣就請豆哥開補習班」，納豆開玩笑說：「我是唯一嫡傳弟子！」還透露加藤鷹的手相當柔軟。

有一場映前活動，粉絲問大家的高中生活，納豆分享自己高中綽號「阿魯」，「因為我被人家『阿魯巴』了3年」，而劉冠廷則虧潘慧如「妳不是念光啟高中？」讓她笑說：「不是！那是《麻辣鮮師》劇情，我念華岡藝校！」

納豆透露，入圍後大學老師林如萍有傳訊息給他，「那時說我答應出名後要買一棟房子給她，那時候不知道房子那麼貴！所以我欠她一棟房子，但她沒提這件事。後來得獎後，她也叮嚀我要開始學英文，可能以為我要進軍國際」。不過有了金馬加持，納豆表示自己已經有2部戲在談，「好事會一直發生，去哪裡都被恭喜，可能有正能量加持」。

(中時 )