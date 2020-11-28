HBO Asia原創影集《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演，林予晞劇中飾演空服員李麗莎，已達適婚年齡的她想步入婚姻，劇中男友宥勝在求婚夜把戒指搞丟，婚戒意外流浪在七個陌生人之間，展開七個浪漫旅程，而戒指的主人宥勝則在尋找戒指的過程中，開始審視自己與交往五年的女友林予晞之間的感情。該劇以明快的喜劇節奏，探討當代華人社會的婚姻與愛情觀，也挑戰婚約與戒指是否是現代愛情的必需品。

林予晞劇中因為戲裡母親從小灌輸她，「婚姻是女生的幸福，結了婚人生才會完整」觀念，讓她對愛情產生憧憬，總是幻想自己是全世界最美新娘，因此下意識地想要實現父母從小對她的期望。但她與宥勝面對婚姻卻不同調，一場爭吵戲，林予晞形容與宥勝吵得眼冒金星，她怒飆宥勝：「是你把結婚想得太難，而我把結婚想得太簡單！」讓林予晞開始審問自己真的想踏入婚姻嗎？與宥勝頻臨分手危機。

對林予晞而言，男方求婚不一定要鑽戒，「但可以有一個象徵性的代表物」，她認為，當誓言具象化時，這個物件在哪裡或在誰手上等，就會有現實的衡量，「我比較崇尚精神性的象徵」。她又說，求婚不是用「求」的，而是兩個人的共識，「結婚是兩個人的意願，不是哪一方求哪一方」，也對角色說「傾聽自己心裡面的渴望很重要的，比滿足週遭人的期許還重要。」

《戒指流浪記》改編自作家賴以威原作「Ring of the Day」，共8集，12月13日晚間9點於HBO GO上線並於HBO頻道首播，首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出最新一集。

HBO Asia原創影集《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演。（HBO Asia提供）

林予晞劇中很想婚，戲外自認崇尚精神性象徵。（HBO Asia提供）

(中時 )