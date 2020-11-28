藝人解婕翎日前和朋友到網咖過夜，沒想到在包廂裡吃飯吃到一半，突然聽到隔壁包廂傳來情侶嘻笑打鬧的聲音，接著聽到女性嬌喘聲，讓一群人十分尷尬，這段體驗全被拍下，上傳到網路後也意外引起熱烈討論，「太好笑了～～隔壁的聲音好刺激」。

解婕翎不時會更新YouTube頻道，分享美食、趣味挑戰等等的題材，累積了不少粉絲，日前她和2名女性朋友挑戰到東區某網咖過夜，3人待在包廂裡吃吃喝喝，喜歡打遊戲的她，一進包廂就超興奮，沒想到卻在和朋友聊天的過程中，聽到隔壁女子不時發出嬌喘聲。

影片拍攝期間，嬌喘聲一直在持續，女生不停嬌嗔「不要這樣啦～」、「不要摸啦～」，甚至發出「嗯嗯啊啊」的聲音，解婕翎也解釋，包廂的天花板是打通的，所以別間的聲音其實都聽得很清楚，讓3個女生辛苦忍笑，「超嗨，嗨爆！」

隔壁包廂不時傳來嬌喘聲。(圖/翻攝自解婕翎youtube)

影片釋出後，立刻掀起討論，網友們紛紛笑虧，「沒事啦，不要擔心，你們在拍片，他們也在拍片」、「和室客人離開應該是有原因的，哈哈哈」、「聽到求救聲..！！一定要救人第一」、「我會去隔壁敲門，給你錢去開房間，不要來這邊吵」、「跟隔壁比大聲的，這樣子他們就會知道打擾到別人了哈哈」。

(中時新聞網)