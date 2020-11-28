新竹市南寮旅遊服務中心28日重新啟用，最大亮點且最受孩子們喜愛的是室內13.5公尺長、2樓高的大型溜滑梯。（陳育賢攝）

關閉整修1年的新竹市南寮旅遊服務中心28日重新啟用，改造後的南寮旅服中心以「服務」為主，最大亮點是室內13.5公尺長、2樓高的大型溜滑梯以及可以俯瞰南寮無敵海景的觀景平台，大、小朋友可開心從裡玩到外，讓服務中心成為親子友善新樂園。

為慶祝南寮旅服中心重新啟用，市府今天下午特別舉辦「海怪來溜」開幕活動，小朋友搶著體驗2樓高的室內大型溜滑梯，大家是一溜再溜、百溜不厭。

此外，還有精彩的身聲劇場、互動泡泡秀、脆樂團音樂演出、街頭藝人表演等各種活動，吸引近千人擠爆旅服中心。

副市長沈慧虹指出，市長林智堅上任以來致力建設南寮，打造新竹的漁人碼頭，包括國際風箏賽場、親子沙灘、魚鱗天梯、17公里海岸改善、打通南寮大道等。

其中，旅服中心前的「親子沙灘」，有小朋友最愛的溜滑梯、沙坑與水池，開放2年來已是孩子暑假最愛的海濱聖地。

她說，為更完善南寮的旅遊機能，市府去年動工改造旅服中心，改善過去商業為主的營運模式，以「服務遊客」為主，提供遊客諮詢和休憩服務，總高4層樓的旅服中心，每層都設有觀景平台，還打造全新的景觀電梯，提升旅服中心的娛樂度。

另，搭配戶外的親子沙灘，旅服中心1樓增設浴廁空間、親子廁所、更衣間和哺乳室，還有室內1座2層樓高、13.5公尺長的大型溜滑梯，讓大朋友、小朋友可以從戶外玩到室內。

產發處表示，南寮旅服中心是於2006年興建，每年服務成千上萬的遊客，這也是14年來首次大改造，市府投入3050萬元改造，讓旅服中心成為新竹漁人碼頭最好的休憩場所。

南寮旅服中心開放時間，為每日上午9點至下午5點30分，4月至9月則延後半小時，為上午9點30分至下午6點，親子沙灘戲水池則於夏季期間開放。

另為顧及孩童的使用安全，溜滑梯僅限12歲以下孩童使用，室外環境風速過大時，戶外觀景台將視情況封閉，以確保民眾安全。

(中時 )