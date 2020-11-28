雲林家扶自立青年李宜紋（中）回娘家，指導家扶學童製作奶蓋蛋糕。（張朝欣攝）

雲林家扶北港服務處28日舉辦兒童DIY手作課程，讓家扶兒童認識感恩節的由來，並且邀請曾經接受過家扶幫助的自立青年李宜紋，指導小朋友製作奶蓋蛋糕，用活潑有趣的DIY課程，陪伴雲林海線家庭兒童體會感恩節的熱鬧氣氛。

感恩節雖然是西方的節慶活動，但為了讓長期接受家扶認養人幫助的小朋友們學習感恩，雲林家扶特別邀請家扶自立青年李宜紋，回家扶娘家貢獻自己的技能，指導家扶小朋友製作奶蓋蛋糕。

李宜紋高職畢業後便到外地學習烘焙，2015年回到故鄉雲林縣水林鄉開設烘焙工作室，過程遭遇不少困難，幸好遇到以前的烘焙同事柯筑詠，2人一起經營烘焙坊，今年2人不但結為連理，也幫烘焙坊找到新家成立「水林恩典手工烘焙坊」，可謂雙喜臨門。

李宜紋表示，很感謝家扶當年的幫助，讓她能夠順利完成學業，也很開心能發揮自己的一技之長，回到家扶教小朋友們製作感恩節蛋糕，希望小朋友們能和她一樣，時常感恩上帝、感恩每一名幫助過自己的人。

雲林家扶社工督導王耀慶感謝李宜紋回饋家扶，指導小朋友製作感恩節蛋糕，還有家扶社工教導小朋友製作感恩節卡片，希望透過有趣的DIY體驗，讓家扶學童學習知足感恩，長大後也能與宜紋一樣，貢獻自己心力回饋社會。

(中時 )