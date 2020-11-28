張瀚元在《女力報到－最美的約定》飾演「許晟元」，和王沛語飾演的「金秀明」及新加入的林柏妤飾演的「韓曉」陷入三角戀。劇中張瀚元跟王沛語相約慢跑，王沛語劈頭說「今天怎麼沒陪韓曉？」張瀚元順勢撩王沛語「妳綁馬尾很好看」。張瀚元劇中雖關心林柏妤，但怕她越陷越深，直對她說「不討厭妳！」擺明兩人只是朋友。不論是「元明配」或「元曉配」，在網路上各自有擁護的粉絲。

張瀚元透露，自己某部分跟「許晟元」很像，生活中有點傻，但現實感情中，自己是浪漫派男生，曾在電視上看到雪花魔術，為了給女生驚喜，特地找魔術師學雪花魔術，讓女生開心不已，笑說自己常常很想幫「許晟元」一把。

林柏妤透露，剛開始在「夢17咖啡廳」拍戲的時候，因為不能透露未來的劇情發展跟照片，每每都會感覺旁邊圍觀的粉絲用謎樣的眼神看著她進出拍戲的地方。過了一陣子，某天下戲要離開時，一群粉絲蜂擁而上，衝到她面前說：「秀明，我真的好喜歡你，我可以跟你拍照嗎？」林柏妤尷尬地說：「我不是秀明耶！」原來粉絲把她認成王沛語（飾 金秀明），她猜想應該是兩人頭髮的長度差不多吧！

張瀚元（右）和王沛語劇中有感情戲。（TVBS提供）

張瀚元私下是浪漫派情人。（TVBS提供）

林柏妤（右）被粉絲誤認成王沛語（左）。（TVBS提供）

林柏妤（右）被粉絲誤認成王沛語（左）。（TVBS提供）

(中時 )