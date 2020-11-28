陳順詳全家人跟高掛台銀球場的6號球衣合影。(台銀提供)

台銀男籃28日在才剛整修好的自家球場舉辦陳順詳球衣退役儀式與球迷會，身為SBL唯一全勤元老的陳順詳表示，「真的很感謝台銀多年來的照顧，沒有台銀就沒有今天的我！也要感謝我的隊友、家人，看到6號球衣高掛，真的很感動。」

陳順詳SBL第1與第2季分別效力九太與東森，第3季加盟台銀後，一路待到第17季打完才告退休，生涯打了347場例行賽，場均12.5分、3.3籃板及2.1助攻，更曾入選第8、第12季年度第一隊，且在第12季獲選年度MVP。

為了告別這名招牌射手，台銀特別舉辦陳順詳球衣高掛球場儀式，一開始就播放他的生涯優異表現剪輯影片，讓他看到一度快要落淚，他抱在懷中的小女兒更是不斷說：「爸爸，那是你耶。」也讓現場氣氛相當令人感動，也額外感覺不捨。

球鞋達人「政哥」特地到場贈送陳順詳退役球鞋。(黃及人攝)

「其實對於退休，我早已做好心理準備，看到自己球衣高掛在我待了前半輩子的球場，真的很感動，」陳順詳說，「現在退役之後，就是享受周休二日的日子，畢竟從高中畢業，假日不是訓練就是比賽，現在我總算有時間好好陪伴家人。」

只是就算今年6月提前宣告退役了，陳順詳到現在仍有維持體能，「我都有在做重量與跑步，因為閻哥(台北市男籃隊領隊)要我明年去打全運會，我就把這當作目標，保持自己競爭心態，我一點也不希望屆時去打全運會，變成在『拖台錢』。」

退役後保有台銀行員身分的陳順詳，籃球生涯最大遺憾還是沒辦法幫台銀拿下SBL總冠軍，至於接下來最想做的事情，他笑著回答，「我想要帶著家人去露營，因為過往都住小木屋，我想要跟小孩一起嘗試野外搭帳篷感覺，但還在規劃中。」

陳順詳的過往隊友都特地到場參加他的球衣高掛儀式。(台銀提供)

(中時 )