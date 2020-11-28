高雄市鳳山區公所今(28)日於前海軍明德訓練班(原日本海軍鳳山無線電信所)舉辦「眷戀心城 軍事遊邑趣」活動。（柯宗緯翻攝）

高雄市鳳山區公所今(28)日於前海軍明德訓練班(原日本海軍鳳山無線電信所)舉辦「眷戀心城 軍事遊邑趣」活動，貴賓共同參與「眷戀心城 邑響天際」主題儀式，為活動開啟精彩序幕，讓參與活動的民眾彷彿回到軍旅生活。

高雄市政府副秘書長張家興表示，前海軍明德訓練班於日治時期為當時日本三大無線電信所之一，之後作為鳳山招待所，明德訓練班時期為管束軍中頑劣份子的地方，隨著時代演進，開放民眾入園參觀，讓人細細玩味體驗。

高雄市鳳山區公所選定國定古蹟作為本次活動地點，作法別出心裁，承載兩百多年文化，現代與古代融合的鳳山城，今年軍事文化為主軸，延續去年漫遊心城的概念，將鳳山古蹟、眷村、特色美食等元素納入，邀請民眾再訪新城，感受新城多元面貌。

首日由空軍官校ALPHA樂團、海軍陸戰隊莒拳隊、海軍官的校鼓號樂隊、中正預校合唱團威震演出，讓人大飽眼福，一睹國軍風采。二天活動舞台區更安排月亮姐姐帶動跳、樂團、街頭藝人互動表演，並結合鳳山在地學校、社區、社團輪番上陣，絕無冷場。

「軍事古蹟探索」活動，透過高雄市高縣眷村文化發展協會導覽人員解說與園區內古蹟景點互動體驗，了解原日本海軍鳳山無線電信所歷史軌跡及昔日風貌。「趣野餐‧迷戀你」，邀請民眾穿搭迷彩或深綠色服飾，來場軍事古蹟中的野餐派對。

「眷戀黃埔‧邑闖天下」則結合軍事體驗與眷村童玩主題，設計一系列闖關體驗。場域周邊設有借位攝影、創意市集、艦艇模型／眷村文化／鳳山古蹟景點及鳳山城風華再現寫生作品等靜態展示，邀請市民沉浸在國定軍事古蹟的獨特氛圍，和家人朋友共度悠閒假期。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，在捷運(橘線)大東站與鳳山國中站設有接駁專車搭車點，接駁每30分鐘一班，提供民眾前往會場便利選擇。

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