台灣Pay今年成果大爆發。台灣Pay在2017年9月推出綁定金融卡後，原先規劃2020年底累計交易金額要突破千億元，財金資訊公司董事長林國良27日指出，目前包含轉帳、繳費、消費等的累計總交易金額已突破1,300億元，提前達標。

新冠肺炎阻隔人際距離，卻助長台灣Pay的成長，今年至10月底交易金額較去年同期大幅成長78％，且已經有13萬家商家，展望2021年，台灣Pay將著重使用筆數的成長，希望與更多小型、微型商家合作，支付可小額化、便利化。

台灣Pay期待「電子支付機構管理條例」修正案三讀，電子支付、電子票證整合之後，可以與新電支機構有更進一步的整合與合作。林國良指出，台灣Pay希望拓展更多的小額交易，金額可能在百元以下，讓更多人方便使用，達到普惠金融。

台灣Pay成績

林國良表示，除了大型商家、連鎖門市外，將把台灣Pay同步推廣至小型甚至微型店舖，進而涵蓋傳統信用卡支付服務不能及的商家。財政部也積極規劃，希望打造「TW QR」的國家級標準，更要納入更多業者，包含電子票證、電子支付等機構。

林國良強調，台灣Pay致力推廣、引導、普及和健全台灣行動支付市場的發展，像是制訂QR Code共通支付標準，就是讓一般民眾及微小型商家，也能享受行動支付的便利，期許透過國家級支付平台打造行動支付生態圈，打造最「有感」的在地金融數位生活體驗。

台灣Pay運用包含「金融卡」及「信用卡」，希望透過各類交易面向，與民眾食、衣、住、行各項生活層面充分結合。金融卡提供購物、轉帳、繳費、繳稅、提款等服務。信用卡則是與國際卡QR Code整合，提供購物、繳費、繳稅等服務，未來希望讓電子支付及電子票證業者加入「台灣Pay QR Code共通支付標準」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)