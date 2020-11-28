新北市新莊區一名機車騎士，日前上班行經壽山路時，因「右側超車」超過一部轎車，卻遭到後方車輛檢舉收到1200元的違規罰單，事後他將罰單PO在臉書社團，引起網友熱議「不知道要怎麼騎車了」、「我每天都在違規」。新北市警方則表示，正確的超車方式事後方車輛從「左側」超越前車後，再回到同車道上，該案從「右側超車」超越前車，已屬違規行為，因此將依規定罰款1200元。

一名網友28日在臉書社團《愛新莊我是新莊人》貼文表示，自己收到1張違規超車的罰單，壽山路真的很常被檢舉，現在都不知道該怎麼上班了，原PO還問有沒有機會可以申訴？

騎士將被警方開罰的罰單PO網。（圖／翻攝臉書／愛心莊我是新莊人）

其他網友看到貼文後紛紛熱議，「這真的太扯了，檢舉人真的很誇張」、「看完我都不知道要怎麼騎車了」、「我每天都在違規」、「右側超車確實不太好，但台灣多數機車族好像都被教育靠右騎車，自然就覺得超車也在右邊超，感覺行車教育宣導很重要」。

根據《三立新聞網》報導，新北警方表示，《道路交通安全規則》第101條第5項中有明確解釋超車，定義為「前行車減速靠邊或以手勢或亮右方向燈表示允讓後，後行車始得超越，且超越時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過，行至安全距離後，再顯示右方向燈駛入原行路線」。因此正確的超車方式，是後方車輛從「左側」超越前車後，再回到同車道上。

此外，新北警方也指出，《道路交通管理處罰條例》第47條第3款規定「在前行車之右側超車」，但目前台灣街頭民眾騎乘機車行駛的慣性都是靠右行駛，加上車流量大，民眾往往不經意的從右方超車，通常員警都採柔性勸說，不會刻意取締。但該案是民眾以行車紀錄器影像上傳到新北市交通違規檢舉系統，經員警判別後確屬違規，因此才對該騎士開罰1200元。

(中時新聞網)