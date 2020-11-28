台南市警5分局偵查隊小隊長呂寅樑年底即將退休，近日已近連續休假，日前最後1次值日時，將他珍藏一副有半世紀歷史的老式手銬傳承給學弟，同事驚呼只在警察博物館內見過。

呂寅樑從警32年，擔任小隊長，尚未屆退，有感警察工作繁重，決定提前在今年底退休，多陪家人，在最後一次警局值日時，學弟們前來探視，他拿出一副珍藏的老式手銬送給學弟，象徵經驗傳承。

這副老式手銬外觀與現代警用的輕薄白鐵手銬不同，為純鐵打造，超過50年歷史，相當沉重，鑰匙同是鐵製，必須插入手銬孔內不斷轉動，才能將手銬打開。

他說，當初是學長私人購買，使用已10幾年，在退休前交給他，自己從警時幾乎沒用過，現在要退休了，決定再傳承給學弟。同事們看到古老的手銬，感到驚奇，直呼只在警察博物館內看過。

呂寅樑從警超過30年，印象最深的就是1997年偵辦盧正案，這件案子主角是警界同事盧正，犯下擄人撕票後落網，指名由他幫忙製作筆錄，盧男判死刑，家人不斷上訴，他從一審作證到三審，還到監察院，縱使盧男已槍決，盧家人仍到處陳情。

呂寅樑認為警察勤務影響生活甚多，興起退休後多陪家人念頭，家族還有麵攤事業，退休後不用擔心事業第二春。

(中時 )