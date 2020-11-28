郭子（右）今扮成萬芳的模樣與萬芳本尊合唱。（粘耿豪攝）

郭蘅祈（郭子）發起的「第三屆愛之日常音樂節」28日在台北流行音樂中心開唱，不同於前二屆，這次分為白天的「無距場」及晚上的「勇氣場」，由劉若英、蘇慧倫、蔡健雅、光良、萬芳、蕭煌奇、許富凱、戴愛玲、9m88、佛跳牆及桑布伊等人輪番登場，且嘉賓陣容豪華，邀請黃韻玲及即將開唱的陶晶瑩增添亮點。

今下午「無距場」率先開唱，特別是的，愛之日常音樂界開辦以來從沒缺席的萬芳，今特別和郭蘅祈合體演唱Jolin的〈玫瑰少年〉，適逢高雄同志大遊行，加上Jolin今晚將在高雄巨蛋開唱，南北兩地相互輝映，為樂壇再添佳話。提及這首歌，郭蘅祈直呼：「我的媽呀！蔡依林的歌好難唱！因為 〈玫瑰少年〉不是我跟萬芳的key，練唱過後，才發現這首歌真的很難唱，同時也很佩服Jolin的唱功！」兩人在彩排室多次練唱，終於克服難關挑戰成功。

郭子今扮成萬芳模樣與萬芳本尊合唱，他穿高跟鞋、萬芳卻穿平底鞋，她笑說：「我是為了配合他的高度！」聊起郭子身上穿的駝色大衣，他表示這件外套其實是黃子佼參與第一屆時上台穿的，因當時大伙兒都覺得外套好看，於是演出結束後，黃韻玲喊話佼佼把外套脫下來充公，去年第二屆愛之日常演唱會上，萬芳便穿了這件外套演出，象徵佼佼與團隊同在，萬芳說：「今天郭子又穿了這件外套上台，同樣代表佼佼與我們同在。」喊話這件外套絕對不能洗，要將每個穿過藝人的味道傳承下去。

(中時 )