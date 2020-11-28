台中市衛生局日前接獲檢舉，指稱一家德國美妝代理商蔡姓女經理不具醫事人員身分，卻以每劑收費900元，在辦公室內擅自幫員工施打流感疫苗，雖衛生局到該公司稽查未發現針劑，且蔡堅稱只是示意打疫苗重要性，衛生局最後仍依醫師法將該案函送偵辦，最重可處5年徒刑。

蔡姓女經理遭人檢舉，不具醫事人員資格，私自購買疫苗，並且在辦公室以一劑900元為員工施打疫苗，檢舉者還檢附蔡女為員工施打疫苗當下的照片。

衛生局醫事管理科科長楊惠如表示，台中市衛生局在10月底接獲檢舉，11月初派員稽查，查出蔡經理不具醫事執照，但現場沒有針具、疫苗、也沒有發現蔡經理幫人打疫苗，但員工表示曾聽說此事。

衛生局稽查人員拿檢舉照片詢問蔡女為何卻幫人打針？蔡經理否認，表示是拿未插針具的針筒示範打疫苗重要性，沒真的打。

楊惠如強調，施打疫苗需經由醫師專業評估後，並且由醫事人事施打，在實地詢問蔡女及其同事後，以將全案依醫師法函送檢調偵辦。違反醫師法最高可處6月以上、5年以下徒刑，得易科罰金30萬元到150萬元罰鍰。

(中時 )