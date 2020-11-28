桃園市某高校董事長疑似欠下巨額債務，25日在家中留下一封信後失聯，家屬連忙報案，警方獲報前往虎頭山公園搜尋，在一處樹林找到該董事長，但已經失去生命跡象，初步了解無外力介入，詳細死因仍需調查。

據了解，該董事長曾向友人借款近億元，疑似金錢周轉不過來，25日在家中留下一封信失聯。家屬晚間發現信件，連忙報案請警方協尋，並前往虎頭山公園搜索，但找到董事長時，他已經失去生命跡象。

家屬相當難過，警方也報請檢方相驗，釐清死因。根據私校法規定，學校財團法人董事長於任期中出缺時，董事會應於出缺後1個月內推選董事長。另有教育界人士指出，董事長和學校關係沒這麼直接，董事長身亡對於學校運作應不會有太大影響。

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