嘉義縣自治史上首宗村長罷免案28日舉行投票，開票結果，同意票40票、不同意票99票、無效票4票，投票率71.5％，罷免案未通過。（張毓翎攝）

嘉義縣自治史上首宗村長罷免案28日舉行投票，連任3屆的六腳鄉工廠村長黃江正遭本屆村長選舉落選人周德雄發起罷免，開票結果，同意票40票、不同意票99票、無效票4票，投票率71.5％，罷免案未通過。

無黨籍黃江正退休後，住在工廠村照顧年邁父母，2010年當選工廠村長，至今已連任3屆。黃江正在任內成立懸絲偶劇團，並辦理關懷據點等服務。位於蒜頭糖廠蔗埕園區的工廠村，人口雖少，但每次村長選舉競爭激烈，黃江正本屆村長選舉以19票些微差距贏過周德雄。

黃江正這次因糖廠配天宮臨時行宮爭議，而遭村民提案罷免。提議人領銜人周德雄提出的罷免理由包括，強占糖廠配天宮臨時行宮變成村長辦公室，違背當時共用承諾；經管理委員會申請調解均不予以理會、不到場；門鎖換新的，管理委員會卻連一把鎖鑰都沒有；村長張貼公告欲使用場地要經他同意。

依選罷法規定，罷免案要有1％以上的提議人、10％以上的選舉人連署就可成立；工廠村公告選舉人數199人，第3階段要通過需要4分之1選舉人數投票門檻，也就是需50票投下同意票，且同意票超過不同意票才會通過罷免。

開票結束，黃江正受訪時說，這次罷免是一種公民覺醒的運動，許多村民都非常一致支持他，讓他很感動；另外，他還向罷免領銜者喊話，如果是因過去選舉恩怨，選輸了就擾亂，不僅浪費行政資源，且沒有展現民主素養。

最後，黃江正也語重心長地說，不合的法規就應修正，如提罷免者要使用付費，或罷免輸了一方要繳交罷免費，爾後才不會有模仿效應。

(中時 )