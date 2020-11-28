新北市表揚513位杏福志工 副市長謝政達親自頒獎（戴上容攝）

志工長期在學校付出值得讚揚，新北市府28日在三重區碧華國小舉辦「109年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，由副市長謝政達頒發杏福志工35位、學校資深優良志工345位，以及優良愛心服務站代表133位，共計513位人員接受表揚。

謝政達表示，新北市各級學校志工人數近4萬人，長期協助學校交通導護、環保業務、晨間故事等工作，在各方面照顧新北的學子。此外，今年因為新冠肺炎疫情，各校志工更是全體總動員，每天協助測量體溫與消毒工作，非常辛苦，特別感謝所有志工夥伴，跟市府、學校一起保護孩子們的健康。此外也感謝各愛心服務站熱心公益，在第一線協助學校保衛學生的安全。

獲獎的35位杏福志工當中，永福國小吳春菊女士擔任學校認輔志工已15年，曾認輔由國外轉入、有多重障礙的學生，陪伴喪母的學生度過恐慌的日子，還有自製教具用一對一方式，輔導學習遲緩的學生。學生被她認輔後，成績有顯著進步，是老師們眼中的王牌認輔媽媽、孩子情感上的最佳陪伴者。除了認輔志工，她還擔任導護、防疫及保健志工，而且同時在八里教養院、自閉症協會、日照中心等機構擔任志工，身兼多職，用她的光與熱，無私奉獻給社會。

同榮國小戴正雄先生也獲得杏福志工獎，他年輕時因車禍，被醫生診斷右腿無法行走，卻未曾意志消沈，毅然投入了醫院志工、社區巡守、環保志工、921震災希望工程，在志願服務中貫徹不屈不撓的意志。後來加入同榮國小志工隊，十年如一日的風雨無阻，將校園中的花草樹木視如己出，還在後山種了櫻花樹，花季盛開時陶冶著師生的心靈。儘管年屆八十，仍全年無休照料著學校的花草樹木，是孩子們心目中的「開花爺爺」，他說，做志工最重要就是甘願，不計較，越做越快樂，做就對了！

教育局表示，感謝本市所有學校志工，在校園的每個角落，灑下愛的種子，相信每一位得獎者在莘莘學子的心中，都留下深刻的意義與價值，也期待有更多人加入學校志工的行列，用生命影響更多年輕學子的生命，發揮最大的自我價值！

(中時 )