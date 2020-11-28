紀錄片《十二夜2：回到第零天》27日上映，統一企業表示，該影片揭示當前台灣流浪狗所面臨的生存危機，統一企業寶貝狗品牌與該動保紀錄片合作，共同呼籲國人重視流浪狗安養與照護議題。

統一企業表示，《十二夜2：回到第零天》揭示當前台灣流浪狗面臨的生存危機，凸顯流浪狗與台灣民眾息息相關生活日常及密不可分情感連結。《十二夜2：回到第零天》為《十二夜》續集，（十二夜〉票房衝破6000萬，榮登台灣紀錄片影史第2名，首周票房更創下1300萬佳績，成為影史首周票房最高紀錄片，後續也促成「領養不棄養」口號深植人心。

續集導演Raye表示，該紀錄片拍攝理念在於重新喚起大眾對於流浪狗議題的關注，零撲殺政策只是流浪狗議題的開始而非結束，希望國人能在觀賞電影過程中反思台灣當前處境。

統一企業公共事務室經理凃忠正指出，統一旗下寵物品牌寶貝狗與《十二夜2：回到第零天》合作，起因於寶貝狗與該電影團隊發覺彼此理念極為契合，都關注台灣流浪狗現況，希望透過電影使國人更加了解流浪狗議題重要性，同時也實際進行各式公益活動，鼓勵統一企業各總廠及統一集團南部各關係企業員工將不需要的二手被單毛毯，供公益狗園貓狗度過寒冬。

此外，也包含寶貝狗與星巴克合作發起捐贈飼料給流浪狗公益單位贈送星巴克好友分享券的限量公益活動，寶貝狗也與關心流浪狗公益的寵物門市合作，將該片宣導的「結紮不放養」的主題布條，懸掛於門市通路。

統一企業寶貝狗品牌成立逾20年，除嚴守食安紀律提供國人安心可靠寵物食品外，近年亦不間斷投入流浪狗愛心公益的行動，鼓勵國人除了愛護自身家犬外，更能發揮「寶貝狗，寶貝每一隻狗狗」精神，寶貝流落街頭的每一隻狗狗，讓流浪狗的生命更有尊嚴。

(中時 )