彰化建國科技大學27日舉辦的迎新活動，現場出現4名身穿黑色比基尼辣妹，貼著1名男大生熱舞，火辣表演被人錄成影片發布在PPT，引起軒然大波，影片流出不久，校方急忙跳出來解釋是「臨時加碼」的脫稿演出，但4名辣妹表演團與男同學並沒有肢體接觸，對方引發外界負界煽情遐想深感抱歉，下周一（30日）會討論懲處相關人員。惟PTT網友卻一面倒認為，該校這個活動不知哪裡有錯？竟然還要討論懲處。

影片中可見，1名男大生坐在椅子上，身旁4名穿著性感清涼的比基尼辣妹，不斷在男大生身上熱蹭，讓男大生羞的不斷傻笑，影片被上傳到PTT後，若原PO沒有說明是「大學迎新會活動」，可能有人以為是在夜店拍到的畫面。這篇以「驚！建X科技大學把學校果真當成夜店玩…」為題發文並附上照片，一曝光果然令人震驚，甚至在網路上流傳並引起網友熱議！「原來現在大學生都玩得這麼開！」

據了解，這4位辣妹是表演團體「跳跳糖Pop Candy」，曾在大甲媽遶境、廟會活動和大專院校的活動表演，此次到建國科大的火辣表演被人錄成影片發布在PPT上，引起軒然大波，許多網友都說「這是招生廣告嗎，想轉學了」，也有網友認為很多大學都會舉辦類似活動，火辣熱舞很是平常的。

男大生「初體驗」辣妹在身上磨蹭，臉部表情相當尷尬。(圖／翻攝自PTT)

影片曝光後，建國科技大學進修部部主任郭坤煌今天上午緊急出面滅火，該迎新活動他自己也在現場，他表示當時自己在跟另一名校友聊天，對該演出並沒有注意，才會讓這段長達40秒的脫軌迎新慾火畫面在網路上流傳，重創學校形象，校方事後還向社會大眾致歉還說會懲處相關人員。

但PTT網友認為，該校迎新會請來辣妹表演引起軒然大波，似乎有點小題大作，紛紛留言「美國看到只玩這樣這笑死」、「忘了我們花車怎麼玩嗎？」、「可能老一輩的都嚮往伊斯蘭教的那種方式吧」、「都大學了還在假掰亂管，等畢業又靠北怎麼還不快結婚」、「對學生的道德要求比政客還高」、「沒任何錯啊，道歉是習慣，說不好意思也是習慣」。

還有一位網友回應說；「不太懂欸，第一、大家是成年人了，玩夜店錯了嗎？第二，也不是學校主辦的活動，學校怕什麼？第三、看照片衣服都還在，也沒玩到太誇張，不太懂學校要跳出來，還要討論懲處，是怎樣？大學生玩一玩根本沒什麼大不了，這只是凸顯台灣人的假掰。

(中時新聞網)