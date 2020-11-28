情歌王子范逸臣去年參加世界四大極地超馬拉松巡迴賽的納米比亞沙漠極地賽事，完成7天6夜全程250公里的艱鉅比賽。今年首度挑戰全球最具規模的HOOD to COAST人車接力賽台灣賽，他表示每個隊友要在一天內平均分段跑約30公里的路程，相當考驗意志力。

HOOD to COAST台灣賽27日於台東鹿野深夜開跑，長達24小時不間斷的毅力路跑，由5名選手加上1輛汽車，協力完成全長170公里的極限挑戰，台灣賽由台東鹿野高台開跑，沿途經過八仙洞、石梯坪等著名打卡景點，一覽台灣東海岸最美景觀。除了范逸臣外，包括「雷氏姊妹」理莎與艾美、運動甜心伊伊攜手好姊妹梓梓初次挑戰路跑活動、新世代蛙后李詹瑩等運動網紅挑戰完賽。

HOOD to COAST主辦單位YYsports發掘更多台灣美麗賽道，今年以花蓮台開心農場為終點，設計一路向北的全新賽道。跑者從鹿野高台出發，沿途行經夜間熟睡的花東縱谷、玉長公路，在清晨仰望東方日出的長濱海灘和八仙洞，最後依傍太平洋海岸線，沿台十一線公路一路抵達花蓮，賽段挑戰難度更勝以往。主辦單位邀請宇宙人、顯然樂隊熱力開唱，完賽隊伍可獲得五面刻有不同賽事經典LOGO的雷雕獎牌。

HOOD to COAST台灣賽27日於台東鹿野深夜開跑。（主辦單位提供）

虎牙甜心伊伊與好閨蜜梓梓，一起報名HOOD to COAST今年新創的全女子組別。（主辦單位提供）

雷艾美用雙腳感受花東之美，順利衝線完賽展現女力。（主辦單位提供）

HOOD to COAST人車接力賽長達24小時不間斷的毅力路跑。（主辦單位提供）

雷理莎完賽表示，要跟兒子炫耀自己的參賽經驗。（主辦單位提供）

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