誰能看得出來那隻恐龍(左三)竟然是張博勝扮的。(台銀提供)

台銀男籃28日除了替招牌射手陳順詳舉辦球衣高掛儀式，更首辦「菜鳥日」活動，讓周暐宸、蘇士軒、簡家暐3名菜鳥分別扮成財神爺、鋼鐵人與恐龍進場，更和球迷玩起趣味遊戲，台銀總教練陳國維更預告，「我們即將擺脫傷兵潮！」

為了備戰12月5日在新莊開打的SBL第18季，台銀特地讓周暐宸、蘇士軒與簡家暐等菜鳥穿上不同裝扮登場，其中周暐宸犧牲最大，因為穿上財神爺服裝的他，還要負責在球迷進場時測量體溫與噴灑酒精的重要任務，可說完全豁出去。

就連台銀目前陣中老大哥「喇叭」張博勝，都穿上全身套住的恐龍裝，直接上場跟球迷組隊打全場，讓人不禁擔心他是否會跌倒出醜，就連陳順詳都不禁懷疑詢問，「那隻恐龍裡面真的是喇叭嗎？」只能說張博勝這次真的不計形象演出了。

台銀菜鳥周暐宸不僅穿上財神裝，更負責在門口測量體溫。(黃及人攝)

提到台銀在今年休兵期間遭遇的傷兵潮，陳國維表示，「目前傷兵已經陸續歸隊了，我想下周六的開幕戰，我們應該能有13名球員可以上場，到時候又要害我傷腦筋應該不要登錄哪一個球員了，起碼這種感覺，我已經很久沒有體會過了。」

至於球迷期待已久的台銀新洋將厄文，陳國維透露厄文將於30日登機，12月1日就可抵台接受14天隔離，最快能在15或16日出關，「可是我預估厄文至少前5場比賽打不了，我們會把訓練器材送到防疫旅館，讓他可以先行自主訓練。」

(中時 )