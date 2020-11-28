面試是求職中相當重要的一環，除了認識公司，也讓公司了解自己。不過日前有網友表示，自己好友到一家公司面試時，公司卻突然要求用全英文回答，但卻沒有事先告知，讓好友氣炸用一招反制，「全程用台語回答」，讓現場氣氛相當微妙。

一名網友在PTT上發文指出，大多數人在面試時，都會默默承受面試官的要求，因此他很好奇，是否有人真的敢直接當面和面試官槓上，對此，就有網友分享自己好友的面試趣事，這名好友先前到某家公司面試時，起初公司沒有說明要求英文程度，更沒要求使用全英文面試。

結果到了面試現場，面試官突然開始用英文詢問問題，並要求原PO好友要用英文回覆，讓他覺得相當不合理，當然不肯乖乖配合，所以全程都用台語回答，「現場就呈現一個，英文提問，台語回答的極微妙場合。」

想當然面試結果失敗，「他面試沒上啦！但他本人面試完當下覺得超爽。」貼文發出後也讓不少網友討論，一派網友支持這樣的做法，「愚蠢公司太多了」、「公司連需求都寫不好，浪費別人時間」、「我也覺得莫名其妙就跟人說外語很唐突。」

不過也有一派網友認為原PO好友做法太偏激，因為在面試時本來就會碰到各種突發狀況，「面試時本來就有各種狀況，這樣也不爽？」、「明明好幾種應答方式偏偏選個最爛的，這樣也能爽」、「做人要懂得圓滑。」

(中時新聞網)