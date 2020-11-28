穀保家商在4強戰遇上興大附農，派出投手馮皓丟6局無失分，加上高三球員周委宏首局敲出陽春炮先馳得點，中間也把握機會用安打串聯攻勢，不過第8局穀保投手發生亂流，興大附農趁機追到4比5僅1分差，逼出穀保左投王牌林昱珉，順利飆K守成，最後穀保以6比4擊敗興大附農闖進冠軍戰，對手是宿敵平鎮高中，兩隊已經連續4年在黑豹旗冠軍戰交手。

穀保家商今日先發投手馮皓表現優異，投6局僅被敲3支安打、無失分，打線方面周委宏首局就敲全壘打，陽春炮助球隊先馳得點，4局上半楊正宇保送、楊峻豪二壘打，接下來黃劼希敲出安打帶有2分打點；5局上半穀保連續2安加上保送形成滿壘，靠一支高飛犧牲打形成4比0領先。

興大附農在馮皓退場後有攻勢，得分集中在7、8兩局，7局下半邱胤禎敲安攻下球隊首分，不過8局上半穀保立刻還以顏色追回1分，下半局興大附農再有表現，2人出局後二到五棒連續敲安攻下3分，追到4比5僅1分差，穀保派出王牌投手林昱珉上場救火，二壘有人情況下飆出三振拿到第3個出局數，9上穀保再添1分，林昱珉續投第9局讓對手三上三下，驚險以6比4贏球。

賽後總教練周宗志坦言比賽後半段比較緊張，「前面殘壘比較多，攻勢沒辦法串聯，後援投手劉家翔、沈家羲穩定度比較不好，但經過這兩場後，希望他們從中吸取到成長的養分，這才是最重要的。」

林昱珉8下救火飆K，9下再送2K讓對手三上三下，他表示8局臨危受命上場時對手氣氛好，「一上場就是搶好球，壓住他們的氣勢。」9局下用三振結束比賽後林昱珉怒吼了好幾聲，他賽後表示當下真的很興奮，明日冠軍戰對上平鎮高中也已經準備好，一定要上場。

穀保家商楊峻豪單場3安都是長打。（陳怡誠攝）

穀保家商先發投手馮皓投6局無失分。（陳怡誠攝）

(中時 )