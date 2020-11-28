一名女網友日前發現她的口紅被小姑的孩子拿來玩，口紅不但整支斷裂還被偷走，她向老公抱怨，沒想到對方竟認為她「不該跟小孩計較」為此發飆，當時她的媽媽在旁聽到兩人吵架一直哭，老公一時失控還動手推媽媽，讓70歲的媽媽直接跪坐在地，內容在網路上引發討論，網友對老公一片罵聲。

該女網友在臉書「靠北老公2.0」上發文表示，她某日下班回家時發現老公家人來家裡作客，小姑的孩子擅做主張到她房間偷用化妝品，還將口紅用斷並帶走，讓她非常生氣，但她還是好聲好氣地跟老公溝通，她跟老公說這是感覺問題，在不知情狀況下被拿走東西，會讓人感覺很不受尊重。

沒想到老公竟然大失控，發飆對她說「好意思跟1個小朋友計較」；此時她的媽媽在一旁抱著剛出生2個月的孩子，聽到兩人在吵架便開始哭，而老公此時可能受到刺激，竟出手推了媽媽一把，讓70歲、患低血壓血糖的媽媽直接腿軟跪坐在地上。

該女網友認為「雖然不是貴重物品，可以買來的東西被隨便拿走，真的無所謂嗎？」她發文詢問網友意見。許多網友說，「離婚吧！對岳母動手絕對不可以原諒」、「媽媽也太無辜，老公不尊重你還動手」。

(中時新聞網)