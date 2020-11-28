高雄市長陳其邁28日特地一早趕往視察前往上游北屋水質淨化場工程。（高市府新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

扭轉愛河「臭」名，高雄市政府28日起推動「還河於民」系列親水活動，市長陳其邁特地一早趕往視察前往上游北屋水質淨化場工程，稱愛河截流已達90％，強調愛河流域水質均在掌控之中。

愛河上游除了雨季及灌溉期以外，缺乏天然水源，中下游段易受潮汐影響、自淨能力不佳，一旦遇上夏季炎熱，藻類容易大量繁殖，導致河面變出現綠、褐色，還會產生異味，引發民眾恐慌。

陳其邁指出，愛河是跟市民生活最密切的一條河川，愛河的截流已經達到9成，未來加強上游水質處理，能讓愛河全流域水質更好，打造優質的親水空間。

水利局表示，愛河上游段2009年起就引進礫間淨化現地處理工法，目前已完成設置中上游微笑礫間淨化場、檨仔林埤水質淨化場，加上興建中北屋暨九番埤排水水質淨化場，預計明年2月運轉，每日將可挹注2.95萬噸活水至愛河上游，加速水質新陳代謝。

除此之外，水利局也24小時不間斷監控愛河流域11座汙水截流站、4處橡皮壩、83處截流井及2座現地處理水淨場，將每日60萬噸污水送至中區污水處理廠，有效改善水質。

為配合今日親水活動，環保局連日來持續監測愛河水質，傍晚舉辦活動前也特地出動打撈船在愛河活動水域撈除垃圾。七賢橋、國賓站及高雄橋採集水樣分析結果顯示，PH7.5至7.6、溶氧3.6至5.1mg／L均正常，水質穩定。

為了活動維安，消防局也特地在高雄地方法院前成立前進指揮站，配置2艘救生艇及6名救生員，救生裝備器材整備待命，於競賽區及體驗區實施水上機動巡邏警戒。

(中時 )