政府執意開放進口美國萊豬、不予中天新聞台換照等錯誤施政，導致蘇內閣施政滿意度瀕破5成，民間團體要求蘇揆下台呼聲高漲。同時，根據一份最新民調顯示，萊豬議題可能也對2022年縣市長選舉帶來衝擊，有55%民眾表示，不會投給支持開放萊豬進口的候選人。

《美麗島電子報》27日公布最新民調，詢問民眾「請問，如果明天就是縣市長選舉投票，不論您支持哪一個政黨，您會不會投給支持政府放寬進口瘦肉精豬肉和內臟的候選人？」，結果顯示，有55%的民眾表示不會，表示會的民眾則有27.1%，另外還有14.5%表示不一定。

同時，通過年齡和政治立場交叉分析，《美麗島電子報》也指出，萊豬議題若失控，民進黨在2022年的選舉恐會流失大量選票。

這份民調結果也在PTT上引起網友熱議，網友們表示，「看這個敘述感覺想一路打到2022了」、「2022也快到了，該佈局縣市長了」、「盡量在前半年把他消化掉，2022下半年就是佈局縣市長了」、「反正還有二年選舉」、「不過，接下來要選舉年，就不能再碰爭議大的議題了」。

(中時新聞網)